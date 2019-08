Tragico incidente di Ferragosto, non ce l'ha fatta la donna di 90 anni

Non ce l'ha fatta la donna di 90 anni, vittima del grave incidente stradale, accaduto nel pomeriggio di Ferragosto nella frazione di Bulgarnò. Dopo lo schianto, avvenuto intorno alle 15, la donna era stata trasportata al Bufalini in condizioni disperate, l'incidente aveva visto l'auto finire fuori dalla carreggiata, in un fosso laterale. Sul posto i Vigili del Fuoco, il personale del 118, che ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza e la polizia municipale.

L'incidente

L'incidente è avvenuto alle 15.10 di giovedì, giornata di Ferragosto, in via Bulgarnò II. Alla guida il figlio 66enne dell'anziana, residente a Cesena, che ha perso il controllo della Fiat Panda, l'auto, uscita dalla carreggiata, è andata a finire in un fosso laterale.

La vettura è uscita di strada da sola, non sono rimasti coinvolti altri veicoli. L'uomo al volante è rimasto praticamente illeso, mentre la madre 90enne, residente a Cesenatico, che gli siedeva a fianco, è rimasta gravemente ferita nell'impatto. Dietro sedeva la badante della signora, una 50enne che ha riportato solo lievi ferite.

Immediati sono scattati i soccorsi, sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto le persone coinvolte nell'incidente dall'abitacolo, l'elisoccorso, l'ambulanza del 118 e la polizia municipale di Cesena. L'anziana è apparsa subito in condizioni disperate ed è stata trasportata con codice di massima gravità al Bufalini, dove è purtroppo deceduta intorno alle 18:30. Sul posto la municipale ha provveduto ad effettuare i rilievi di rito.