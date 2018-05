Schianto frontale tra due auto a San Giorgio: tra i feriti anche un bambino

Un incidente stradale con lo schianto frontale tra due auto ha causato il ferimento in modo grave di uno dei conducenti dei veicoli. E' quanto capitato intorno alle 19 di giovedì a San Giorgio di Cesena all'altezza dell'intersezione tra via San Giorgio e via Melona, uno dei tanti incroci della “centuriazione” con strade strette che si intersecano perpendicolarmente e fossi laterali. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, di cui una in modo grave e due in modo lieve.

Lo scontro ha riguardato una "Citroen C3", che percorreva via Melona direzione mare, con a bordo una donna ed un bimbo a bordo ed un "Land Rover", sulla quale viaggiava un uomo, che proveniva da via San Giorgio direzione monte. La peggio l'avrebbe riportata il bimbo. Sul posto si sono portate le ambulanze del 118 e l'auto medicalizzata. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi della dinamica. In azione anche i vigili del fuoco.