Incidente auto-moto a Calisese, ferito un centauro

Paura per un incidente che si è verificato all'ora di pranzo a Calisese, in via Malanotte. Sul posto si è portato anche l'elicottero del 118 che lunedì mattina intorno alle 13.20 è atterrato poco distante per dare ausilio al personale di terra. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo, 55 anni di Longiano, conducente di uno scooter Xmax. Il centauro è rimasto travolto da un'auto, una Renault guidata da un 59enne, che era in fase di svolta, l'impatto è stato frontale. Il personale del 118, dopo le prime cure sul posto, ha portato il ferito in condizioni non gravi all'ospedale Bufalini di Cesena con l'ambulanza. Hanno rilevato l'incidente le pattuglie di Polizia Locale e Carabinieri.