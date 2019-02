Si ribalta col trattore e rimane incastrato sotto il carico: ferito il conducente

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto col suo trattore nel territorio di Sarsina. A seguito del sinistro il conducente si è trovato incastrato nel ribaltamento del mezzo, in particolare con gli arti bloccati dal carico che aveva a traino. Sul posto, intorno alle 15 di mercoledì, lungo la strada provinciale tra Sarsina e Sant'Agata Feltria, a circa due chilometri dal centro della valle del Savio, si sono portati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Il ferito è stato quindi soccorso e trasportato con un codice di massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Per soccorrerlo si era attivato anche l'elicottero delle emergenze del 118, decollato da Ravenna.