Travolta da un furgone mentre percorre in bici la via Emilia: ferita una donna

Una ciclista è rimasta ferita dopo essere stata investita da un furgone mentre percorreva la via Emilia. E' capitato nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16,30, a Budrio sulla via Emilia Levante, tra Cesena e Gambettola. Il furgone, un Iveco cassonato 35 quintali, e la bicicletta percorrevano lo stesso senso di marcia, quando c'è stato il contatto tra il fanale anteriore del furgone e il velocipede. La ciclista, 52 anni, è stata scaraventata a terra e ha riportato un trauma cranico. Illeso, invece, il conducente del furgone, un giovane rumeno di 20 anni. La donna è stata soccorsa dal 118 giunto con l'ambulanza e l'auto medicalizzata, è stata quindi portata all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima urgenza. Secondo le prime informazioni, non versa in pericolo di vita ed è cosciente. Sul posto per i rilievi si è portata la pattuglia della Polizia Stradale del Caps di Cesena. Notevoli i disagi al traffico, visto l'ora e il luogo del sinistro, con rallentamenti sulla via Emilia.