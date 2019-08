Savignano, schianto tra due auto all'incrocio: ferite due donne

Un violento schianto tra due auto si è verificato nella serata di martedì a Savignano. Teatro dello scontro è stata l'intersezione tra via Verdi e Puccini. Il tutto è avvenuto intorno alle 18,20 e nello schianto sono rimaste ferite due donne, soccorse da due ambulanze del 118, giunte assieme all'auto medicalizzata. Più preoccupazione per le condizioni di una donna cinese di circa 40 anni, che dopo l'impatto con l'altra vettura è scesa dal suo veicolo incidentato per poi accasciarsi al suolo priva di sensi. Nessuna delle due è in gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni, la donna orientale, a bordo di una Nissan Pulsar veniva da via Puccini quando è entrata nella traiettoria di una Toyota Aygo condotta da un'altra donna, 56 anni di Savignano, che percorreva via Verdi in direzione centro. L'impatto è stato violento, la Pulsar ha finito la sua corsa contro la staccionata di un giardino pubblico, a pochi centimetri da un albero.

Sul posto la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, assieme ai vigili del fuoco intervenuti con una squadra e al personale del 118. Diverse le proteste dei residenti in zona che hanno segnalato che quell'intersezione più volte sarebbe stata teatro di mancate precedenze.