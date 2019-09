Auto lo investe mentre attraversa con la bici: bambino di 9 anni ferito

E' stato investito da un'auto a Gatteo, in via Pablo Neruda non lontano dalla rotatoria che dà accesso al casello dell'A14. E' la disavventura occorsa ad un bambino di 9 anni che è stato travolto lunedì pomeriggio poco dopo le 17 secondo le prime informazioni mentre stava attraversando la strada, mentre montava su una bicicletta da bambino. Un'auto in transito l'ha colpito nell'area delle strisce pedonali all'intersezione con via delle Rose. Atterrita la madre, che ha assistito alla scena.

Secondo le prima ricostruzione, ancora tutta da chiarire, la madre si trovava alla guida di una macchina ferma alle strisce pedonali, con le quattro frecce inserite, in attesa del passaggio del figlio sulle strisce. Nel frattempo è giunta da dietro un'altra vettura, che ha sorpassato l'auto ferma a dare la precedenza al bimbo-ciclista e ha travolto il piccolo mentre stava completando l'attraversamento. Una situazione abbastanza inconsueta, insomma, al vaglio della polizia locale.

Per soccorrere il piccolo è giunto sul posto l'elicottero delle emergenze del 118, che dopo aver prestato soccorso è ripartito senza caricare il paziente, che è stato condotto all'ospedale Bufalini di Cesena con l'ambulanza giunta via terra. Sul posto anche la polizia locale dell'Unione dei Comuni per i rilievi della dinamica dell'incidente. Il bambino è stato ricoverato con un codice di massima urgenza ma secondo le prime informazioni non verserebbe in pericolo di vita e sarebbe in condizione vigile.