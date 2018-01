Incidente tra due ciclisti, entrambi volano a terra in via Rigossa a Gatteo

Si sono probabilmente toccati l’uno con l’altro e sono rovinati a terra. Incidente nella mattinata di sabato a Gatteo, in via Rigossa destra, la strada che dal centro abitato porta verso la zona mare e il Romagna Shopping Valley. Due i ciclisti coinvolti, per fortuna senza conseguenze troppo gravi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, ma nessuno è rimasto ferito in modo grave. Lievi i disagi al traffico veicolare.