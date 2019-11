Incrocio maledetto, scontro tra furgone e scooter: il centauro finisce all'ospedale

Un punto che inizia ad essere maledetto, quello in cui via Emilia si incrocia con via Pietà, a Savignano. Mercoledì sera, intorno alle 19:45 l'incrocio è stato teatro di uno ennesimo scontro, questa volta tra un furgone e uno scooterone.

Da una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, il furgone proveniva da Rimini, in direzione Savignano, subito dopo la svolta a sinistra si è verificato il violento impatto con lo scooter che proveniva invece da Cesena verso Rimini. Il centauro ha colpito in pieno la fiancata destra del furgone, ruzzolando sull'asfalto e lasciando evidenti segni sul portellone del mezzo. Sul posto sono intervenuti oltre all'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri. Ad avere la peggio l'uomo in sella allo scooterone, che è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale Bufalini. (Foto Dalmo)