Violento schianto frontale in E45: 3 feriti di cui uno grave. Superstrada chiusa al traffico

Un violento schianto sull'E45 ha comportato la chiusura della superstrada all'altezza dello svincolo di Cesena Sud. Il personale dell'Anas, per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi, ha chiuso il traffico sulla strada statale 3bis “Tiberina” tra gli svincoli di Cesena Sud e San Vittore. Il tutto si è verificato intorno alle 18,15 di giovedì quando due mezzi – un furgone cassonato e una Fiat Punto - sono entrati in collisione frontale in un punto in cui, per i tanti lavori in corso, si procede a doppio senso di marcia nella stessa carreggiata. Secondo le prime informazioni, un veicolo, forse per evitare un mezzo in ingresso in E45 da Cesena Sud verso Roma, si è allargato, andando così a colpire in modo frontale-laterale un altro mezzo che procedeva in senso di marcia opposto nell'altra corsia. L'esatta dinamica dello schianto è comunque al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto.

Presenti anche diverse ambulanze e e l'elicottero del 118, giunto da Ravenna, che ha caricato il ferito più grave, estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte della Punto. I tre feriti sono stati quindi portati all'ospedale Bufalini di Cesena. Pesanti le ripercussioni della chiusura della superstrada, dal momento che il traffico dell'E45 si è riversato nella zona sud di Cesena all'ora di punta, lungo la strada provinciale del Savio.

Ulteriori informazioni in seguito