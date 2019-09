Auto in svolta "carica" sul cofano un ciclista: ferito un 45enne

Con la testa ha mandato in frantumi il parabrezza dell'auto che lo ha investito. Si è presentato con questa scena l'incidente che è avvenuto martedì pomeriggio sulle strade di Cesenatico. Il fatto è accaduto nel pomeriggio intorno alle ore 17,15, intersezione tra via Magrini e via Matteucci. A farne le spese un uomo di 45 anni di Cesenatico. Da una prima riscostruzione dei fatti, una Ford Focus station wagon, che viaggiava in via Magrini verso il centro ha centrato in pieno il 45enne che viaggiava sulla sua bicicletta elettricca in direzione opposta, presumibilmente mentre l'auto stava svoltando a sinistra in via Matteucci. L'impatto è stato violento: il 45enne è stato sbalzato sul parabrezza ed è poi ruzzolato sull'asfalto. Per soccorrerlo sono intervenuti gli addetti del 118, con l'ambulanza e l'auto medicalizzata. Il 45enne è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima urgenza, ma in stato vigile e cosciente. Nessuna ferita per il conducente della Focus, un tunisino di 53 anni. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Cesenatico per i rilievi sulle responsabilità.