In bici con altri due amici, ragazzino di 13 anni cade e batte la testa: soccorso dal 118

Si trovava in bicicletta assieme ad un gruppo di altri due ragazzini, anche loro su due ruote, e in un tratto in pendenza di via del Monte è stato sbalzato dalla bici ed ha battuto la testa sull'asfalto, tanto che sia per la dinamica dell'incidente che per la minore età, si è reso necessaria l'intervento del 118 con un codice di massima urgenza. E' la disavventura occorsa ad un tredicenne, intorno alle 18,30 di lunedì pomeriggio, a Cesena sulla strada che conduce alla storica abbazia che sovrasta la città. Sul posto sono giunti sia l'ambulanza che l'auto medicalizzata che hanno portato il ragazzino al Bufalini in condizioni tali da rendere necessaria un'osservazione ospedaliera, anche se dopo la botta il ragazzo era comunque vigile e rispondeva alle sollecitazioni. Sul posto anche la Polizia Municipale di Cesena, che ha raccolto le testimonianze di una caduta accidentale ed autonoma del tredicenne e per l'affidamento dei minori coinvolti alle rispettive famiglie.