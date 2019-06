Travolto da un'auto: muore sul colpo un giovane. Illesa la fidanzata

E' un mercoledì funestato da tragedie. Un'altra sciagura si aggiunge all'elenco delle notizie dopo la morte di un giovane alla stazione ferroviaria di Gambettola. Un 27enne di Linaro ha perso la vita poco dopo le 11.30 in un incidente stradale verificatosi a Piavola di Mercato Saraceno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, che camminava sul ciglio della carreggiata, è rimasta uccisa sul colpo falciata da una Mercedes in transito in via Nenni sulla quale viaggiava un anziano.

Col ragazzo, caricato sul parabrezza e rovinato per terra esamine, era presente anche la compagna, rimasta illesa. Immediata la richiesta d'intervento al 118, che ha operato sul posto con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Sulla dinamica dei fatti indagano i Carabinieri, a lungo sul luogo del sinistro per ricostruire l'accaduto. Notevoli i segni dell'impatto sul parabrezza della vettura. Presente anche il sindaco Monica Rossi.

Al primo mattino un altro incidente: un autotrasportatore 60enne è rimasto ferito in modo grave in un tamponamento tra mezzi pesanti lungo l'A14 all'altezza del casello di Cesena Sud.

