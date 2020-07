Dopo l'impatto le auto volano nel campo, 4 feriti nell'incidente

E' di quattro feriti, tutti non in pericolo di vita, il bilancio dell'incidente che si è verificato nella prima serata di sabato lungo la via Ravennate all'altezza di San Martino in fiume nel cesenate. Il sinistro si è verificato poco prima delle 20 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate una Honda HRV Blu e una Skoda con entrambi i veicoli che dopo l'impatto sono volati in un campo adiacente alla strada. E' scattato l'allarme che, oltre ai vigili del fuoco, ha fatto accorrere sul posto 4 ambulanze e l'auto medicalizzata. I feriti, tra cui una bambina, sono stati tutti stabilizzati sul posto per poi essere trasportati al pronto soccorso per le cure del caso.

