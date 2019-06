Ciclista investito, corsa in ospedale con un codice di massima gravità

Un anziano di 75 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente che è avvenuto nel pomeriggio di martedì nel territorio di Longiano. L'incidente si è consumato intorno alle 17.20 in particolare nella frazione di Budrio, in via Massa all'altezza del numero civico 2220. E' qui che un anziano ciclista è stato colpito da un mezzo in transito. L'uomo è stato portato con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena dal personale del 118, accorso sul posto con un'ambulanza e l'auto medicalizzata. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del sinistro.