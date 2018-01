Perde il controllo dell'auto e finisce contro un bar

Sbanda con l'auto e finisce contro la vetrina di un bar. Rocambolesco incidente stradale lunedì sera in via Benedetto Croce. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il conducente, un 19enne cesenate, ha perso il controllo della vettura, una "Ford Fiesta", finendo contro la vetrata del bar "Botta di Vite". Nell'impatto il giovane ha riportato lievi lesioni, mentre il locale ha subìto seri danni. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della struttura. Il bar è rimasto chiuso martedì per le attività di ripristino, che sono proseguite per tutto il giorno.