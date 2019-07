Nuova tragedia stradale: perde la vita uno scooterista di 17 anni

Un'altra giovane vita spezzata. È un 17enne cesenate la vittima dell'ennesima sciagura sulle strade della Romagna. L'ncidente avvenuto nel primo pomeriggio di domenica a Montaletto di Cervia in via Visdomina, in corrispondenza dell'incrocio con via Del Confine. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Stradale di Forlì, il giovane, in sella ad uno scooter Ktm si è scontrato con un'auto, una Mercedes condotta da un 20enne di Savignano. Nell'urto il minorenne è sbalzato dal mezzo, rovinando sull'asfalto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per il ragazzo nn c'era più nulla da fare.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge. Secondo uma prima ricostruzione, il 17enne è stato colpito dalla Mercedes mentre si trovava sull’incrocio di via Visdomina con via Confine mentre stava svoltando a sinistra.

Seguiranno aggiornamenti