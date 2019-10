Incendio in un silos di scarti di lavorazione di pellame: intervento dei vigili del fuoco

Un incendio, contenuto e domato nel giro di poche ore, ha interessato lo stabilimento industriale tessile Pollini di Gatteo. Il rogo è scoppiato nel pomeriggio di mercoledì e ha interessato un silos di scarti di lavorazione del pellame, in particolare un impianto di areazione. Sul posto si sono portate tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno operato per bloccare le fiamme e limitare i danni. Il fuoco è stato spento nel giro di poco tempo. L'incendio è avvenuto nello stabilimento di Gatteo a pochi metri da quello di “Bartolini”, dove nel frattempo si era determinata un'agitazione sindacale improvvisa, con l'intervento in forze di numerose pattuglie, per cui in molti – in transito in zona - hanno associato i due avvenimenti, che però sono avvenuti contemporaneamente, ma in modo autonomo l'uno dall'altro.