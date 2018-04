Capanno a fuoco vicino alle bombole del gas: i pompieri evitano l'esplosione

Capanno in fiamme a Cesenatico. Sabato pomeriggio, intorno alle 17, un capanno situato in via Ticino nei pressi di un'abitazione avrebbe improvvisamente preso fuoco. Le fiamme, sprigionandosi, avrebbero poi intaccato anche un secondo edificio confinante con il primo. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Cesena, che hanno dovuto agire velocemente in quanto nella zona erano presenti alcune bombole del gas. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme evitando l'esplosione, mentre i due capannoni sono stati completamente rasi al suolo.