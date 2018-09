In pochi minuti si trasforma in una palla di fuoco: rogo distrugge un camper

Il rogo ha sviluppato una densa nuvola di fumo nera, visibile a chilometri di distanza. A generarla un incendio che ha completamente distrutto un camper. Il rogo si è sviluppato sabato pomeriggio, intorno alle 17, in viale Colombo. Ad innescare le fiamme un probabile cortocircuito. In pochi minuti il mezzo si è trasformato in una palla di fuoco. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diversi mezzi per spegnere l'incendio. Fortunatamente a bordo non vi era nessuno. Sul posto hanno operato anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno chiuso temporaneamente la strada.