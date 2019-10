In piscina per i corsi di subacquea, porte aperte ai ragazzi con disabilità

E’ in programma sabato 2 e domenica 3 novembre a Savignano sul Rubicone, l’iniziativa Subacquea Zero Barriere organizzata da HSA Italia in collaborazione con la storica scuola HSA Cesena In Blu, che si distingue sul territorio per la grande esperienza nei corsi di subacquea e acquaticità per persone con disabilità.

Appuntamento dalle 9 alle 15, alla Piscina Seven: il team di educatori HSA, coordinato da Francesco Fontana, formatore HSA di Cesena In Blu, con Marta Milandri presidente, è pronto ad accogliere tutte le persone con disabilità interessate a provare l’emozione dell’immersione subacquea, del nuoto e dello snorkeling.

Tra i partecipanti, i ragazzi di Cascina Biblioteca, un’associazione del territorio che lavora per favorire il diritto alla vita indipendente e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, con una forte attenzione nel facilitare la partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport.