In Erasmus ci vanno anche gli insegnanti: prof cesenati in Romania

Erasmus non è solo per gli studenti. In questo caso a partecipare a un viaggio di formazione insieme ad altri colleghi europei sono due docenti del Circolo Didattico Cesena 2 che, nell’ambito del progetto internazionale “Erasmus+ Steam Jam”, sperimenteranno strumenti didattici innovativi. Il progetto, che vede impegnate le scuole primarie e dell’infanzia del Circolo Didattico Cesena 2 come unico circolo cesenate, si sviluppa nell’arco del biennio 2018-2020 e ha l’obiettivo di formare gli insegnanti a stimolare nei bambini l’apprendimento delle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) e promuovere i talenti e le predisposizioni di ognuno.

Durante i quattro giorni in Romania (dal 17 al 21 febbraio), organizzati nella città di Targoviste, i docenti cesenati avranno la possibilità di assistere alle lezioni tenute dai colleghi stranieri, di effettuare laboratori in lingua inglese e di confrontarsi sulle pratiche didattiche, sperimentando strumenti innovativi per la didattica nelle discipline STEAM. All’interno dello stesso progetto, il 31 Marzo, 10 studenti di quinta elementare del circolo Cesena 2 partiranno per il Galles, accompagnati da 4 docenti cesenati, in occasione del Festival gallese ‘The Eisteddfod’ di cultura, letteratura e spettacolo.

Nell’ambito del processo di internazionalizzazione, il Circolo Didattico Cesena 2, inoltre, è il primo Circolo di Cesena ad essere formalmente indicato come Cambridge Preparation Center grazie alla collaborazione con la British School di Rimini. In futuro, infatti, i bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Borello, San Carlo, San Vittore, Marino Moretti e Dante Alighieri avranno la possibilità di sostenere i test Cambridge Young Learners (Starters - Movers - Flyers) e ricevere così una prima certificazione linguistica, preparati anche grazie ai moduli PON “Competenze di base” in lingua inglese organizzati a partire dallo scorso settembre per un totale di 60 ore.

La forte caratterizzazione internazionale del Circolo Didattico Cesena 2 è un valore che i docenti e la Direzione didattica promuovono e rafforzano, in collaborazione con le famiglie e con gli stessi bambini, a partire dai 3 anni fino agli 11, che sino ad ora hanno partecipato con interesse e forte motivazione alle “sfide” Europee.