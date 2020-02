In costruzione il percorso pedonale, modifiche temporanee alla viabilità

Dalle 9 di martedì mattina alle 18 del 27 marzo nella Via San Vittore, il tratto stradale che va dalla rotonda Pieve di San Vittore al civico 2208, sarà istituito temporaneamente un senso unico alternato con semaforo o movieri. La disposizione si rende necessaria al fine di consentire un normale e sicuro svolgimento dei lavori di costruzione del percorso pedonale in Via San Vittore fino allo svincolo E45. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da un’apposita segnaletica che sarà rimossa alla chiusura del cantiere.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Cesena usa la nostra Partner App gratuita !