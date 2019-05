In bici sull'Adriatica per raggiungere Ravenna, ma ha l'obbligo di soggiorno: 50enne in manette

Una scena che non capita tutti i giorni. E' quella in cui si sono imbattuti gli uomini del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico.

Nel pomeriggio di mercoledì un 50enne di Misano Adriatico stava percorrendo la Statale 16 Adriatica in bicicletta. Gli agenti lo hanno fermato all'altezza del distributore Repsol, un tratto a scorrimento veloce, dove è davvero insolito utilizzare la bici. Una circostanza che ha insospettito non poco gli agenti, dal controllo è emerso che sul 50enne gravava una misura di prevenzione, cioè l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Misano).

L'uomo è stato arrestato per la violazione della misura preventiva, aveva in programma l'obiettivo di raggiungere Ravenna in mountain bike, un percorso davvero poco agevole, interrotto dall'arresto.