Il sommelier cesenate Degboe Coffi Gilles vince il Master del Negroamaro

È il cesenate Gilles Coffi Degboe il primo miglior sommelier del Negroamaro. Lo ha decretato la prima edizione del concorso “Master del Negroamaro” organizzata dall’Associazione italiana sommelier Puglia in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier. La sfida, tenutasi lunedì 10 giugno a Roma, ha visto sfidarsi diciassette sommelier provenienti da diverse regioni d’Italia sulla conoscenza del vitigno re del Salento.

Al termine della prova scritta con domande su caratteristiche del vitigno e disciplinari di produzione ed esame di etichette storiche, i quattro sommelier con punteggio più alto sono stati ammessi alla prova pratica tra degustazioni alla cieca, presentazione dei vini e abbinamenti. Il trentenne sommelier romagnolo ha superato nella finalissima la collega pugliese Luisa Dicuonzo. Terzi pari merito l’esordiente Carmine Galasso e il toscano Luca Matarazzo.

“Amo i vini del sud – ha commentato Gilles Coffi Degboe – ed è sempre bello cimentarsi nello studio di regioni che nella nostra zona non sono molto conosciute, al di là di alcune eccellenze. Sono esperienze molto intense dal punto di vista umano e professionale, dalle quali torno sempre con nuovi spunti e idee da portare avanti sul territorio con i locali e le attività con cui collaboro”.

Nato nel 1989 in Benin e arrivato in Romagna nel 1994, Gilles Coffi Degboe ha maturato una forte passione per il mondo del vino fin da giovanissimo attraverso esperienze in Toscana e diplomandosi poi presso l’Istituto istruzione superiore dei servizi alberghieri (Ipsseoa) di Forlimpopoli, dove ha iniziato ad insegnare nel 2013 dopo alcune esperienze professionali in Cina, Inghilterra, Svezia e Italia, tra cui quella presso il noto Ristorante Cracco. Dal 2012 è sommelier professionista.