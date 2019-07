Il sindaco di Cesena saluta Domenico Scarpellini che lascia la guida di For

All’indomani dell’annuncio di Domenico Scarpellini, che lascia la guida di For - Filiera Ortofrutticola Romagnola (la società che gestisce il Mercato Ortofrutticolo di Cesena), il Sindaco Enzo Lattuca rivolge un caloroso ringraziamento al Presidente uscente. In primavera, quando il suo incarico era scaduto, Scarpellini aveva accettato una proroga di alcuni mesi, su richiesta della precedente Amministrazione, che aveva ritenuto più opportuno lasciare alla nuova Giunta il compito di nominarne il successore. Ora ci sono le condizioni per procedere alla nuova nomina, e il Presidente Scarpellini ritiene così concluso il suo compito, come ha scritto nella lettera indirizzata al Sindaco.

Dichiara il Sindaco Lattuca: “Accomiatandosi, il Presidente Scarpellini auspica di aver contribuito con il suo lavoro a far crescere l’economia. Lo rassicuro: la sua non è una semplice supposizione, ma un dato di realtà. Il suo impegno alla guida del mercato ortofrutticolo cesenate in questi tredici anni ha portato a risultati positivi da ogni punto di vista.

La società da lui amministrata ha costantemente registrato performance positive dal punto di vista finanziario, chiudendo puntualmente in utile gli esercizi annuali. Ma, soprattutto, ha avviato un percorso di innovazione che deve continuare e che, con il riconoscimento della certificazione di qualità Iso 9001, ha visto nelle ultime settimane un’altra importante attestazione del lavoro svolto in questi anni da tutta la struttura. A Domenico Scarpellini va, quindi, la gratitudine dell'Amministrazione comunale e dell'intera città per l'attività svolta con impareggiabile dedizione e con la competenza sempre dimostrata in questo contesto, così come nella sua lunga gestione di Cesena Fiera. Il mercato ortofrutticolo dovrà necessariamente affrontare con coraggio le nuove sfide future, sapendo cambiare e sperimentare nuove formule. Sarà questo il mandato affidato al nuovo amministratore unico, che verrà individuato nei prossimi giorni. Le condizioni per questo rilancio ci sono tutte e se è così, è anche e soprattutto per la meritoria gestione che Domenico Scarpellini ha sapito garantire in tutti questi anni”.