Il momento della scelta si avvicina, ultimo open day al Versari Macrelli

Sabato sarà la terza ed ultima giornata dedicata all' Open day dell' Istituto Professionale di Stato Versari/ Macrelli che si trova in Via Spadolini, nei pressi dello Stadio Manuzzi. I docenti e gli studenti dell'Istituto accoglieranno dalle 15 alle 18 i visitatori presentando i corsi per l'anno scolastico 2019-2020, le diverse attività previste dalla scuola, dai progetti pluriennali, alternanza scuola-lavoro. Tre sono gli indirizzi dei corsi previsti per il nuovo anno scolastico in sintonia con la recente riforma delle scuole professionali.

1-Servizi Commerciali con i percorsi quinquennali che rispondono a figure professionali richieste dal territorio e che si differenziano per flessibilità oraria, diversificazione dei contenuti disciplinari e per una differenziazione dell’inserimento in alternanza scuola lavoro in: “Wellness Lifestyle”, “Turismo ecosostenibile della Romagna Valley”, “Amministrazione e Marketing”, “Vendita & e-commerce”, lo storico percorso dei grafici sarà svolto nell’ambito del “Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria” .

2- Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale: per il triennio, è prevista l' attivazione di nuovi percorsi, quale ad esempio “Sport & Disabilità” nel quale si prepareranno nuove figure professionali di accompagnamento e promozione all’attività fisica per le persone disabili o con patologie mediche per le quali è richiesto un supporto nello svolgimento dell’attività motoria. Queste figure professionali trovano impiego nelle strutture dei servizi socio-sanitari, associazioni sportive per disabili del territorio locale e nazionale. Il diploma consente di proseguire il percorso di studi “Laurea in scienze e tecniche dell’attività motoria e preventiva e adattata”, “Laurea triennale in fisioterapia”.

3-Servizi Culturali e dello Spettacolo, indirizzo di nuova attivazione dall’anno scolastico 2019-20 Questa figura professionale ha competenze che gli consentono di informare e rendere visibile un’idea, di promuovere un evento culturale o di spettacolo attraverso la realizzazione di audiovisivi, immagini, e inoltre di attuare la promozione e valorizzazione culturale e artistica sui social. Inoltre fino al 2 Febbraio sarà attivo uno sportello di orientamento per studenti e famiglie.