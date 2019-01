Il dramma del piccolo morto investito: parte una raccolta fondi per la tumulazione

Una colletta per poter aiutare la famiglia del piccolo di tre anni morto tragicamente venerdì scorso in un incidente. La comunità di Savignano si sta attivando per sostenere le spese della tumulazione della salma del piccolo. All'iniziativa aderisce anche l'Asd Savignanese, che vede tesserato il fratello del piccolo: "Chiediamo, pertanto alle famiglie che volessero partecipare alla colletta, di dare un piccolo contributo in forma anonima facendo capo agli allenatori o in segreteria entro il giorno venerdì".