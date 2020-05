Il Covid fa un'altra anziana vittima. 16 i nuovi casi, altri 13 hanno sconfitto il virus

Una giornata non propriamente positiva dal punto dei vista dei contagi. In questo lunedì si registra infatti un + 16 nel territorio cesenate rispetto a domenica. Nel dettaglio si contano 14 positivi in più a Cesena e 2 a Gatteo. I 14 casi di Cesena sono distribuiti in alcune strutture per anziani e case di cura, tra i nuovi positivi anche alcuni operatori del "Don Baronio".

In totale nel comprensorio cesenate i positivi sono 718, di cui 278 si trovano in isolamento domiciliare, senza particolari sintomi. 43 sono i ricoverati in ospedale, 2 pazienti si trovano in Terapia intensiva. Continua la crescita degli ufficialmente guariti, sono in totale 327 nel cesenate, 13 in più rispetto a domenica.

In questa giornata si registra un'altra anziana vittima a Cesena, che era ospite della casa di riposo "Don Baronio". Si tratta di un'anziana 89enne deceduta all'ospedale Bufalini. E' la 68esima vittima del Covid-19 nell'area cesenate, la 57esima a Cesena, 3 se ne registrano a Gambettola, 2 a Gatteo, 2 a Mercato Saraceno, 2 a San Mauro e 2 a Savignano.

La situazione in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.175 casi di positività, 159 in più rispetto a domenica. Si tratta dell'ncremento fra i più bassi in assoluto fra quelli registrati finora. I test effettuati hanno raggiunto quota 200.427 (+3.352). Le nuove guarigioni lunedì sono 196 (13.525 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi: -61, passando dai 9.045 registrati domenica ai 8.984 di lunedì. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 4.541, fra i più alti nel Paese.



Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 6.076, -55 rispetto a domenica. I pazienti in terapia intensiva sono 199, di poco superiore a quello di lunedì (+2). Diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 29). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 13.525 (+196): 3.135 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 10.390 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 24 nuovi decessi (12 uomini e 12 donne), che aggiorna il dato totale a 3.666. I nuovi decessi riguardano 7 residenti nella provincia di Piacenza, 1 in quella di Parma, 1 in quella di Reggio Emilia, 3 in quella di Modena, 5 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 4 a Ferrara, 1 a Ravenna e 1 nel riminese. Nessun nuovo decesso da fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.251 a Piacenza (37 in più rispetto a domenica), 3.227 a Parma (23 in più), 4.778 a Reggio Emilia (13 in più), 3.747 a Modena (10 in più), 4.204 a Bologna (40 in più), 386 le positività registrate a Imola (come domenica), 938 a Ferrara (4 in più). In Romagna sono complessivamente 4.644 (32 in più), di cui 986 a Ravenna (nessuna variazione rispetto a domenica) e 2.036 a Rimini (9 in più).