Il concerto dei Negrita fa sold out all'Arena Plautina: "Serata unica"

Bagno di folla per il concerto dei Negrita tenutosi sabato sera nella bella cornice dell’Arena Plautina di Sarsina, inserito all’interno del tour celebrativo dei 25 anni di attività del noto gruppo pop rock. L’evento organizzato dalla Pro Loco di Sarsina e patrocinato con la collaborazione di Romagna Concerti e del Comune di Sarsina ha fatto registrare un sold out.

La capienza dell’Arena è di 1068 posti seduti: per l’occasione è stata aggiunta un’ulteriore fila di sedie dietro gli ultimi settori per permettere la visione dello show a più persone possibili.

"Siamo molto contenti per questo risultato – sottolineano Roberto Alessandrini e Alan Laghi, rispettivamente presidente e vice-presidente della Pro-Loco – La nostra sfida di portare un grande concerto in Arena Plautina si è tramutata in una bellissima vittoria per Sarsina. Dobbiamo ringraziare i Negrita per averci regalato una serata unica, il Comune di Sarsina per il sostegno in questo nostro progetto e i volontari della Pro Loco, della Misericordia di Sarsina e della Consulta Giovani per il supporto dato nella realizzazione dell’evento. Un grazie speciale infine lo dobbiamo a Libero Cola di Romagna Concerti: è lui il vero regista di questo nostro piccolo sogno".

Parole di soddisfazione anche da parte del sindaco, Enrico Cangini, e dell’assessore alla Cultura, Filippo Collinelli: "E’ sempre bellissimo vedere l’Arena Plautina al completo. Siamo felici di questa sinergia di lavoro instauratasi in questi anni tra Amministrazione e Pro-loco. Ora abbiamo la prova tangibile che l’Arena Plautina sia un luogo ideale per poter ospitare altri eventi musicali di questa caratura e spessore artistico. E’ stata una scommessa vinta che sicuramente ci spingerà ad organizzare altri concerti in futuro".