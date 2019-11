I volontari in farmacia, per raccogliere medicinali per i bimbi in povertà sanitaria

Un'iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava, di sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia e di raccolta farmaci e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria. Giunta nel 2019 alla settima edizione, si tiene nella giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia.

In tutta Italia migliaia di farmacisti, volontari, aziende donano i loro prodotti e il tempo dei loro collaboratori. In 6 anni, questa grande squadra ha permesso di raccogliere 832.000 confezioni che sono state donate a oltre 600 case famiglia ed enti su tutto il territorio italiano e all'Ospedale pediatrico NPH St. Damien in Haiti.

Per il suo alto valore umanitario di sensibilizzazione a di aiuto concreto, l'iniziativa ha ricevuto il Patrocinio delle Regioni Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia e di alcuni Comuni tra cui Milano, Genova, Bologna, Firenze, Torini, Roma.

In Italia la Fondazione aiuta i bambini che vivono in povertà sanitaria con “In farmacia per i Bambini”; sostiene in tutte le regioni case famiglia e comunità mamma-bambino con progetti sanitari ed educativi; in collaborazione con la Marina Militare e le Istituzioni assistite in mare e terra bambini e donne migranti; insieme a KPMG lotta contro l'abbandono neonatale con il progetto “ninna ho”, ha ricostruito 8 scuole per i bambini colpiti da terremoto in Centro Italia.

Due volontari dell'associazione sono impegnati nella Farmacia della Salute di Longiano per raccogliere farmaci, latte in polvere, pappe per lo svezzamento, materiale per le medicazioni, termometri e tanto altro per donarlo a chi ha più bisogno.