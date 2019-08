"I diritti non vanno in vacanza", la Cgil a sostegno dei lavoratori del turismo. Arriva Landini

Entra nel vivo la campagna "Backstage" della Filcams Cgil, a sostegno dei lavoratori del turismo. Giovedì 8 agosto arriva a Cesenatico anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

"Ogni estate - sottolinea Filcams Cgil - più di 300mila lavoratori vengono assunti per la stagione turistica: camerieri, bagnini, receptionist, addetti alle pulizie, animatori, cuochi, contribuiscono alla riuscita delle vacanze di milioni di persone che riempiono le spiagge italiane, ma anche le città d’arte e le località montane del “Belpaese”. Sono quegli addetti che, quasi sempre, lavorano dietro le quinte, che si occupano di offrire un servizio ottimale e ci permettono di vivere a pieno le nostre ferie".

"I turisti si rendono conto di quanto lavoro c’è dietro la loro vacanza? Si sono mai chiesti se il cameriere, il bagnino o il cuoco sono correttamente retribuiti, se possono godere di un giorno di riposo, o che cosa accade se si ammalano?".

“La campagna della Filcams non si è fermata solo ai social network e ai comunicati stampa- dichiara Cristian Sesena, segretario nazionale della categoria - ha preso vita, gambe e anima sui litorali italiani grazie all’impegno deciso delle strutture territoriali e dei delegati che hanno davvero compreso cosa significa essere un “sindacato di strada”.

“Evasione contributiva, orari massacranti, dove una giornata di riposo diventa un miraggio, ma anche cottimo illegale: nel 2019 il turismo, in Italia, è anche e ancora questo”, afferma il segretario.

Giovedì 8 agosto, in occasione dei banchetti organizzatati dalle Filcams Cgil di Rimini e Cesena, sarà ospite delle iniziative il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che a partire dalle ore 18:30 sarà a Rimini, a Piazzale Fellini (Lato Fontana Quattro Cavalli) per poi trasferirsi in serata a Cesenatico, al presidio di Viale delle Nazioni.

La campagna Backstage proseguirà per tutto il mese di agosto ed anche settembre, quando sarà necessario informare e assistere i lavoratori alla fine della stagione su come compilare e inoltrare la domanda per l’accesso alla Naspi. “I diritti non vanno mai in vacanza - conclude Sesena - continueremo con il “sindacato di spiaggia” perché ovunque ci siano lavoratori noi andiamo".