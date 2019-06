I detersivi ecologici alla spina si trovano anche in tabaccheria: "Basta buttar via plastica"

Avete mai pensato di andare in tabaccheria ad acquistare detersivi? Ma non quelli normali, detersivi a basso impatto ambientale, gentili con la terra. A Cesenatico, unica tabaccheria in Romagna, i suoi gestori hanno pensato, visto l'alto viavai quotidiano, che per sensibilizzare i consumatori all'utilizzo di prodotti ecologici e soprattutto senza un imballaggio pesante, la tabaccheria fosse il luogo giusto.

La novità si trova, infatti, in viale Leonardo Da Vinci, in centro a Cesenatico. "E' un mese che abbiamo installato i detersivi alla spina pensando di contribuire anche noi al rispetto dell'ambiente - spiega Francesca, moglie di Marco - e, devo dire la verità, le nostre clienti hanno risposto benissimo. Sono già al secondo riassortimento e mi hanno chiesto di aggiungere nuovi prodotti. E' ovvio che devo spiegare la filosofia che c'è dietro al progetto, ma ne vale la pena". La prima volta si acquista il barattolo con l'etichetta a 1 euro, poi le volte successive si torna con quello e si riempie alla spina. Basta buttar via di continuo plastica su plastica, l'obiettivo è il rispetto per l'ambiente e prodotti biologici, non irritanti per chi li usa e completamente biodegradabili.

"La qualità dei prodotti rigorosamente made in Italy, essendo 3 volte più concentrati rispetto ai detersivi tradizionali, consente di ridurre l’impatto ambientale poiché sono già efficaci a 30 gradi - spiega ancora Francesca - diminuendo così il consumo di acqua ed energia elettrica. Si tratta quindi anche di una politica volta al risparmio per tutte le famiglie”. L’assortimento è piuttosto vario: dai prodotti per il bucato, a quelli per le stoviglie, i pavimenti e in generale per la pulizia della casa.