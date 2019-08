'Guerra' alla vendita di alcolici dopo la mezzanotte, arrivano le multe

Controlli serrati della Polizia locale di Cesenatico, in particolare del nucleo anti-degrado, nel mirino le attività commerciali che vendono alcolici dopo la mezzanotte. L'attività di contrasto ha riguardato anche la vendita di alcolici ai minori, ed è stata svolta da agenti in borghese, nei confronti di attività a rischio, attenzionate da tempo.

In un esercizio commerciale di Valverde/Villamarina, nella serata fra sabato e domenica scorsa, è stata accertata la vendita di alcool dopo l'orario consentito, cioè la mezzanotte. Per i titolari, originari del Bangladesh, è scattata una multa di di 333,40 euro.

In passato altre attività simili sono state sanzionate, al fine di evitare che, specie i minori, possano comprare bottiglie di alcolici in orari a rischio. Sono noti a tutti i casi di incidenti stradali, e di guida in stato di ebbrezza.

“Ringrazio nuovamente il nucleo antidegrado della Polizia Locale – commenta il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli – per il costante monitoraggio delle attività che svolgono vendita di alcolici. Gli agenti bene hanno fatto a sanzionare le attività commerciali che non rispettano le regole. La nostra attenzione deve essere sempre alta su temi così sensibili quali l’abuso degli alcolici, specie se coinvolgono minori”.