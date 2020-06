"Green City Cesena", l'arte per imparare divertendosi: sotto "l'albero degli stracci" anche il kid's drive-in

Ha riscosso successo il progetto "Green City Cesena" lanciato dal Comune per accogliere iniziative culturali, artistiche, sportive nei parchi e nelle aree verdi della città. A raccogliere l'assist dell'amministrazione anche Martina Fiuzzi e Brenda Casadei, due giovani ragazze di Cesena che hanno chiesto di poter sfruttare un parco, nello specifico quello di Case Finali (giardino Nkosi Johnson) per svolgere attività didattico-artistiche riservate ai bambini dai 3 agli 11 anni.

Le due giovani cesenati da tempo gestiscono il blog "MarbreBlond" dove raccontano le loro avventure in giro per il mondo. Ma per questo progetto hanno scelto Cesena, nel parco di Case Finali hanno allestito "l'albero degli stracci" che sarà la sede dei laboratori creativi e del cinema all'aperto per i più piccoli. Infatti oltre a tante attività che stimoleranno la creatività e la curiosità dei piccoli allievici saranno due cinema all'aperto con la formula "kid's drive-in", sono già pronte le mini auto di cartone per i bambini.

Le attività partiranno il primo luglio, l'appuntamento è tutti i mercoledì di luglio e agosto, la partecipazione agli eventi è gratuita ma i posti sono limitati per rispettare le misure anti-covid, per questo è necessario prenotarsi.

"Ci siamo messe alla prova come cittadine attive - spiegano Martina e Brenda - non escludiamo in futuro di strutturarci ancora meglio, nel frattempo iniziamo questa avventura, raccogliendo l'opportunità offerta dal Comune". Martina è laureata in Storia dell'arte, Brenda in Pedagogia, "crediamo molto nella didattica attiva, imparare facendo e divertendosi. Per i più piccoli può essere importante e stimolante imparare e indagare gli aspetti della vita quotidiana attraverso l'arte".