Grandinata a Sarsina, "una tempesta senza precedenti": il sindaco chiede aiuto alla Regione

All'indomani della "tempesta senza precedenti" che si è abbattuta sul sarsinate, il sindaco Enrico Cangini chiede aiuto alla Regione. Venerdì pomeriggio chicchi di grandine della misura di palline da tennis sono caduti sul capoluogo ed alcune frazioni limitrofe (soprattutto tra Sarsina e Ranchio) riportando ingenti danni ad auto, a finestre, lucernai, ad arredi esterni e ai raccolti agricoli.

“Il maltempo si è scatenato intorno alle 17:00 - osserva Cangini -. Sono stati minuti interminabili di una grandinata devastante. Fortunatamente nessun cittadino è stato ferito da questo fenomeno che potenzialmente poteva essere pericoloso anche per le persone. Invece sono ingenti i danni causati alle auto, alle abitazioni ed all’agricoltura. Interi raccolti sono andati distrutti e le piante da frutto hanno riportato danni permanenti.

"Venerdì - continua Cangini - mi sono sentito con i colleghi sindaci di Mercato Saraceno e Sant’Agata Feltria, che sono stati anch’essi coinvolti pesantemente da questo fenomeno atmosferico in alcune aree del loro territorio, per programmare un’azione comune chiedendo un interessamento della Regione Emilia Romagna del servizio protezione civile e di quello agricoltura affinché vengano messe in campo adeguate risorse.”

“I vigili del fuoco sono intervenuti in località Sorbano - aggiunge l’assessore alla Protezione Civile Gianluca Suzzi - dove una grossa quercia è stata divelta e si è abbattuta su un’abitazione privata. I lavori si sono protratti fino a notte inoltrata. In questi giorni provvederemo con l’ufficio tecnico comunale a fare una ricognizione dei danni che il territorio ha subito per poi inoltrare la ricognizione alla Regione Emilia Romagna".