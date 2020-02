Gozzoli: "A Monaco di Baviera per presentare le 3 tappe romagnole del Giro"

"Da circa 2 ore sono in viaggio per Monaco di Baviera dove in serata presenteremo alla stampa tedesca le tre tappe romagnole del Giro d'Italia insieme ai Comuni di Rimini e di Cervia e con la regia di Apt e Visit Romagna". Lo scrive su Facebook il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.

"Per Cesenatico si tratta di una grande occasione per promuovere la nostra città. Alla 12esima tappa Cesenatico-Cesenatico, uniremo la Nove Colli che quest'anno festeggia la sua edizione n.50 e tutti gli eventi sportivi che metteremo in campo fino a settembre inoltrato. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che a fine maggio ci sarà la Spartan Race con già oltre 2000 iscritti e a settembre si riparte con il Triathlon Cesenatico Italia e con la Grafondo Marco Pantani unita al Memorial Pantani".