Gli studenti del Serra alla scoperta delle realtà aziendali del territorio

Il costante raccordo con la realtà imprenditoriale del territorio, lo stretto legame con il mondo delle professioni sono un tratto distintivo della didattica dell’istituto tecnico economico Serra che da sempre promuove sinergie con le realtà aziendali, in accompagnamento all’alternanza scuola e lavoro. In quest’ambito la classe articolata 4B art (AFM + SIA), accompagnata dalle docenti di Informatica Mariapia Vantaggiato e Monica Tampieri, ha visitato l’azienda di Informatica Onit Group di Cesena, accolta dal fondatore e ceo Fabio Piraccini. Ha fatto seguito l’illustrazione dell’attività poliedrica dell’azienda: internet of things, automazione industriale, programmi per la sanità, programmazione Web.

"La visita - raccontano gli studenti - è proseguita con alcune brevi interviste fatti ai più giovani collaboratori del team di Onit, con i quali ci siamo poi cimentati in giochi di piccolo gruppo con indovinelli di matematica e informatica. Dopo il rinfresco abbiamo visitato le varie sezioni lavorative dell’azienda. La cosa che ci ha colpito di più è stato l’ambiente molto professionale ma anche friendly e giovanile che fa nascere il desiderio di un futuro lavorativo nell’ambito dell’Ict".

"Con Onit - afferma il preside Paolo Valli -, una delle realtà imprenditoriali più vive e innovative del territorio, avevamo già aperto proficui rapporti, partecipando con le nostre classi alla competizione tra robot promossa dall’azienda fra tre scuole superiori, con i nostri ragazzi risultati vincitori. Devo ringraziare l’imprenditore Fabio Piraccini per la sua sensibilità spiccata nel promuovere la collaborazione con gli studenti. I nostri ragazzi dell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali maturano significative competenze informatiche e di gestione di azienda e sono inoltre in grado, fra oltre abilità conseguite, di sviluppare software gestionali, progettare, creare e mantenere siti web".