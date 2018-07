Gioca con gli amici e beve l'acqua della piscina: lieve malessere per una giovane turista

Ha bevuto un po' d'acqua giocando con alcuni coetanei in piscina, accusando un lieve malessere. Il protocollo di sicurezza ha attivato nel primo pomeriggio di mercoledì al parco acquatico "Atlantica" di Cesenatico l'intervento dei sanitari del 118, che in via precauzionale hanno operato anche col medico, per prestare le cure del caso ad una giovane turista francese. La ragazza, sempre cosciente, ha cominciato a tossire e a lamentare un lieve malessere, richiamando l'attenzione del personale addetto alla sicurezza dei bagnanti.

La giovane, che si trova a Cesenatico con un nutrito gruppo di transalpini, ospite per tutta la settimana al parco acquatico di divertimento, è stata soccorsa prima dal personale della struttura e quindi dal 118, giunto sul posto con un'ambulanza e l'auto medicalizzata. Dopo esser stata sottoposta ai primi accertamenti, è stata trasportata in via precauzionale al pronto soccorso. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.