Già partita la ricerca degli speaker, Tedx scalda i motori per la primavera

La squadra TEDxCesena comincia a scaldare i motori in vista del prossimo TEDx, l’evento no-profit organizzato da volontari secondo le regole TED con l’obiettivo diffondere idee innovative in vari campi del sapere, dalla tecnologia alla scienza, dal design all’intrattenimento.

Dopo i primi tre eventi organizzati, che hanno portato a Cesena, dal 2016 ad oggi, una trentina di speaker da tutto il mondo e che sono cresciuti di anno in anno in termini di partecipazione, qualità e autorevolezza, la quarta edizione del TEDxCesena si svolgerà nella primavera 2020, ma i lavori di preparazione sono già partiti.

“L'evento TEDx è un evento che non dura un giorno, ma almeno 12 mesi - commenta Maurizio Berti, licenziatario di TEDxCesena sin dall'esordio. - Siamo già partiti con la ricerca degli speaker e con la composizione della squadra di volontari che ci darà una mano per la buona riuscita dell'evento, ciascuno con la propria competenza e disponibilità. Ancora non possiamo svelare niente, ma siamo certi che riusciremo ad offrire a Cesena un evento all'altezza dei precedenti, molto apprezzati da chi ha partecipato o ci ha seguito in streaming.”

In attesa dell'evento principale TEDx in programma tra 6 mesi, gli organizzatori stanno proponendo una serie di eventi minori di avvicinamento al mondo TED: venerdì 22 novembre si è svolto presso Casatuahub un evento TED Circle, format sperimentale che punta a coinvolgere piccoli gruppi di persone in una discussione attorno ad argomenti proposti ogni mese da TED a livello mondiale.

All'evento (che era gratuito e a numero chiuso previa prenotazione) erano presenti una trentina di persone dai 18 ai 60 anni che si sono confrontate su “Justice and society”: durante la serata è stato proiettato un TED talk da cui si è preso spunto per la discussione.

Il calendario di eventi TEDxCesena prosegue il 13 dicembre con una TEDx Adventure, altro format TEDx, alla presenza di uno speaker di TEDxCesena 2018, David Bevilacqua.