Gatteo, con l'arrivo dell'estate parte "Spazio Giovani Summer"

Al via il 17 Giugno a Gatteo: “Spazio Giovani Summer” un servizio rivolto ai ragazzi tra gli 11 ed i 18 anni per trascorre un’estate ricca di divertimento, creare nuove amicizie e condividere nuove avventure. Educatori esperti e qualificati nel lavoro con gli adolescenti proporranno ai ragazzi ogni lunedì dalle ore 16 alle ore 18 laboratori creativi ed attività ludiche ed ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 19 gite sul territorio. Il servizio, gestito dalla Società Coop. Sociale La Finestra Onlus è gratuito grazie al contributo dell’Unione Rubicone Mare e del Fondo Sociale Locale e richiede l’iscrizione per partecipare.