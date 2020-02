Gambettola, "Vogliamo mantenere vivo il nostro paese": contributi per le attività commerciali

Il Comune di Gambettola ha emesso un bando per la concessione di agevolazioni in favore di tutte le attività commerciali, artigianali e dei servizi presenti sul territorio. È già on line sul sito del Comune il modulo per presentare domanda di contributo per gli esercenti che procedono a un ampliamento dell’attività già esistente o a una riapertura dopo almeno sei mesi di chiusura dell’attività. Per presentare domanda al Comune di Gambettola c’è tempo fino al 28 febbraio.

"Si tratta di un’opportunità prevista dal Decreto Crescita al quale abbiamo deciso di dare concretezza anche sul nostro territorio - spiega l’assessore allo sviluppo economico Marcello Pirini -. Una misura importante ancora una volta a sostegno del nostro tessuto economico, in particolare delle attività e negozi che decidono di continuare a investire e lavorare a Gambettola, contribuendo a mantenere vivo il nostro paese dal punto di vista commerciale, come dimostra il nostro centro storico che è un vero e proprio centro commerciale naturale e dinamico".

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni gli esercizi operanti nel commercio al dettaglio (fino a 2500 metri quadrati), compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione dei beni culturali e tempo libero. La misura del contributo erogabile è rapportata alla somma dei tributi comunali (Imu, Tari, Tasi e Icp) dovuti dall’esercente e regolarmente versati nell’anno precedente e a quello nel quale è presentata la richiesta, fino al 100% dell’importo fino a esaurimento delle risorse iscritte a bilancio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Gambettola e chiamando l’ufficio Ragioneria al numero di telefono 0547 45204.