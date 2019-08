I ladri devastano l'abitazione e scappano rubando vino e salumi

Hanno messo sottosopra l'appartamento, distruggendo di tutto e arrivando perfino a rubare vino e salumi. A denunciarlo è la figlia delle vittime che, nel pomeriggio di Ferragosto, hanno ricevuto la "visita" dei ladri nella loro casa a Casalbono. "Non avendo trovato cose di valore, i malviventi si sono accaniti dando un pugno al televisore e spaccandolo solo per dispetto, hanno spostato gli armadi e buttato tutto all'aria, hanno aperto il frigorifero rubando tutti i salumi e il vino, hanno devastato gli zaini e i libri di scuola dei miei figli che tenevano dai nonni, ma la cosa che più ha creato disperazione è che hanno rubato la chitarra di mio figlio che ha pianto per due ore - spiega la donna - E' la terza volta che visitano casa dei miei, ma questa volta ci sono andati proprio pesanti e prenderemo qualche misura in più per la sicurezza e per poter identificare questa gente. Purtroppo è il rischio di avere una casa isolata, la paura è tanta e visto il modo di operare ringrazio che i miei genitori fossero fuori casa e non dentro. Io non vi auguro niente di brutto, perché il karma esiste e una brutta fine la farete comunque".