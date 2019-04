Decapitata la banda dei parcometri, arrestato anche il quarto uomo: furti per 100mila euro

E' stato preso il quarto uomo della banda che nel 2017 fu protagonista di molteplici furti ai parcometri del Centro-Nord Italia. Martedì pomeriggio è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo all’aeroporto di Ciampino un romeno 38enne, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 19 marzo 2018 dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona, per il reato di “associazione per delinquere finalizzata ai furti in danno di parcometri”.

Dal mese di maggio al 30 ottobre 2017, nelle Regioni Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia, la banda aveva messo a segno una serie di furti, dodici quelli ascritti all’interessato, ai danni di parcometri installati in strada, durante l’arco notturno, con la tecnica del trapano. Dopo aver forato la parte laterale del box, i malviventi accedevano al contenitore dei soldi per poi rubarli con estrema facilità.

L'uomo sfuggì alla cattura, mentre gli altri tre componenti della banda urono fermati in virtù del “Decreto di fermo di indiziato di delitto”, emesso il 31 ottobre 2017 dalla Procura della Repubblica di Ancona, in quanto ritenuti responsabili di furto aggravato continuato ai danni di parcometri. Emesso un mandato di arresto europeo, lo scorso 4 marzo l'uomo è statop fermato durante un controllo di polizia mentre si trovava in Romania. Posto a disposizione del Ministero della Giustizia per l’estradizione, è stato associato al carcere di Roma-Rebibbia.