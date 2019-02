Sorpreso a saltare da un terrazzo, la polizia lo trova poco dopo: arrestato sospetto ladro

Acciuffato un sospetto ladro che si aggirava di notte da solo per Cesena. Un giovane marocchino, residente formalmente in Piemonte, è stato colto dalla volante della Polizia mentre si aggirava in modo sospetto in via Quinto Bucci, nell'area commerciale 'Coming' spesso funestata da furti di ogni tipo, comprese numerose 'spaccate' di vetrine. A segnalare al Commissariato la presenza sospetta, nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2, è stata la ronda della vigilanza privata.

All'arrivo sul posto della pattuglia il soggetto è scappato, tentando di nascondersi tra i tubi di un grosso impianto di riscaldamento industriale. E' stato però inseguito dai poliziotti con una torcia e quando è stato bloccato ha tentato di divincolarsi. Un comportamento che gli è costato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Non solo: la stessa Polizia lo ha identificato come l'autore di un tentato furto avvenuto poche ore prima, quando lo stesso soggetto sarebbe stato colto a saltare da un terrazzo ad un altro, in viale Europa, con un balzo di circa tre metri. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto l'obbligo di dimora, in attesa del processo per direttissima.