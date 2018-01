Fuoco in un'abitazione distrugge il tetto: si mobilitano 8 squadre dei pompieri

Il fuoco è partito da una canna fumaria di una stufa a legno e nel giro di poco ha intaccato le travi in legno del tetto, danneggiandolo seriamente. E' l'allarme che è scattato lunedì sera intorno alle 20, a Gambettola. Il fuoco è divampato in un'abitazione di via dei Montali, stradina vicinale di campagna alle porte del paese lungo via Montanari, tra Gambettola e Gatteo.

Sul posto sono arrivate ben 8 squadre dei vigili del fuoco, giunte da Cesena e da Forlì. L'intervento massiccio ha salvato la casa dalla distruzione, ma il tetto è rimasto seriamente danneggiato, tanto che l'abitazione è stata dichiarata inagibile e i danni ammontano a decine di migliaia di euro. Il fuoco è divampato nella canna fumaria ma presto si è esteso alle parti in legno del tetto, prendendo subito vigore. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della compagnia di Cesenatico, che hanno constatato la natura accidentale del rogo. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno all'una di notte.