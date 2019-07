Duomo gremito per l'ultimo saluto a Maurizio Borghetti: lacrime e tanti applausi per l'imprenditore 62enne

In un duomo gremito, Cesena ha dato l'ultimo saluto a Maurizio Borghetti, l'imprenditore cesenate di 62 anni morto nella nottata tra venerdì e sabato in un tragico schianto a Sant'Antonio di Ravenna . Alle esequie, officiate da don Giordano Amati, hanno preso parte personaggi del mondo politico - dal vicesindaco di Cesena Christian Castorri ai sindaci di Mercato Saraceno e Sarsina Monica Rossi ed Enrico Cangini (solo per citarne alcuni) - dello sport (tra dirigenti, giocatori ed ex) e dell'imprenditoria, tra i quali il presidente di Orogel Bruno Piraccini. Nato il 15 febbraio 1957, era diplomato in Elettronica Industriale. E' entrato nel mondo del lavoro con mansioni commerciali nel settore elettrico per poi passare all’industria delle apparecchiature per estetica e fisioterapia.

La conoscenza e la passione per la sauna finlandese e per la filosofia legata all’uso di questo prodotto che ha scoperto durante i suoi viaggi nel nord Europa lo ha spinto nell’anno 1987 alla fondazione di Effegibi; in seguito l’azienda ha sviluppato il progetto Hammam, che affianca alle diverse linee di saune. Borghetti è stato socio del Rotary Club Valle del Savio e presidente del Club 2011-2012. Borghetti ha sostenuto col fratello Marco la rinascita del Cesena, facendo entrare la Effegibi nella base societaria del nuovo sodalizio. In chiesa era presente uno stendardo del club bianconero. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro dell'imprenditore all'uscita del duomo.