Frazioni di Cesenatico illuminate a led: "Si riducono consumi e inquinamento"

In questi giorni è in corso di ultimazione la conversione a led delle frazioni di Cesenatico a monte della ferrovia. Dopo Sala, la via Cesenatico, Madonnina-S. Teresa, Cannucceto, Villalta e Borella stanno iniziando i lavori a Bagnarola mentre a Villamarina (monte) ormai quasi tutte le vie sono state completate. "Il risultato vede strade meglio illuminate e una nuova tecnologia che ci permette di ridurre i consumi e l’inquinamento - commenta il sindaco Matteo Gozzoli - Recentemente abbiamo approvato il progetto per le aree a mare della ferrovia che partiranno entro febbraio. Sono importanti le grandi opere, ma per un paese sono altrettanto fondamentali le manutenzioni. Oltre alla pubblica illuminazione, siamo al lavoro per migliorare lo stato delle strade e stiamo aumentando la quantità di potature in tutte le frazioni".

"Dal 2017 la pubblica illuminazione è gestita da Citelum, per guasti o segnalazioni è attivo il numero verde h24 gratuito 800 978 447 - ricorda Gozzoli -. In alternativa e per tutte le altre segnalazioni è attiva l’app Comuni-Chiamo, scaricabile gratuitamente dal vostro smartphone".