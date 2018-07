Fontana Masini, dopo l'imbrattamento l'acqua torna a scorre limpida

Scorre limpida l'acqua nella vasca di raccolta della fontana Masini a Cesena. Il lavoro di pulitura del fondo imbrattato con vernice rosa è andato a buon fine. Come si ricorderà giovedì scorso fu imbrattato con vernice blu e rosa la pavimentazione di piazza del Popolo e la fontana del Masini. La causa fu una festa di laurea trascesa nei suoi contenuti senza pensare al danno pubblico. Il neo dottore, dopo gli sfottò di rito, era stato imbrattato di coloranti alimentari e gettato nella vasca della fontana.

Purtroppo se i colori con un po' d'acqua sono stati rimossi dalla pelle del malcapitato, questi sono rimasti sull'acciottolato di piazza del Popolo e all'interno della vasca. Subito sembrò meno grave il danno all'interno del complesso in quanto era stata stesa una speciale lavabile e il problema è stato risolto. Mentre per rimuovere il resto della vernice dalle pietre e dal monumento, dopo i rilevamenti della dottoressa Amelia Negretti della Soprintendenza, bisognerà aspettare uno staff di specialisti. Per il momento, come da più parti auspicato, non si parla di recintare in modo appropriato il prezioso monumento.