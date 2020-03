Festa della donna, il Pd: "Violenze in drammatico aumento, giornata per riflettere"

Il gruppo consiliare PD di Cesena interviene in merito alla festa della donna, di domenica 8 marzo. "La Giornata Internazionale della donna deve essere, per ognuno di noi, un momento di riflessione sulla condizione della donna nel nostro Paese e nella nostra comunità. I numeri delle donne che subiscono violenza psicologica, emotiva, sessuale e fisica sono in drammatico aumento. Così come sono ancora troppe le donne che oggi si trovano a combattere contro sessismo, disuguaglianze e discriminazioni soprattutto nel mondo del lavoro. Spesso le donne si trovano costrette a scegliere tra gli affetti e il lavoro perché hanno in carico, purtroppo quasi sempre da sole, la cura di bambini e anziani".

"Le donne che possono permettersi di non dover scegliere si trovano a dar prova di trovare un difficile equilibrio tra i due ambiti. Questo le porta non solo a vivere assieme sentimenti di completezza e gratificazione professionale intrecciati a sensi di colpa, ma anche a un dispendio energetico altissimo. È importante poi sottolineare che le donne che lavorano faticano a fare carriera, subiscono discriminazioni e sono retribuite spesso in maniera molto inferiore agli uomini a parità di livello e di mansioni. Il Global Gender Report 2020 del World Economic Forum ci ha rivelato che il nostro Paese sta arretrando nella classifica di parità di genere. La nostra Regione è al primo posto in Italia per tasso di occupazione femminile e, anche nella Provincia di Forlì-Cesena, il tasso è superiore alla media nazionale. Nonostante i dati positivi, restiamo consapevoli che ancora molto c’è da fare per raggiungere la piena parità. Abbiamo perciò il dovere di fare il punto sulle "politiche per le donne", in particolar modo sul versante del mondo del lavoro e della conciliazione dei tempi cura-lavoro".

"Siamo soddisfatti del percorso che sta portando avanti il Comune di Cesena al fianco delle donne, specialmente in riferimento al rapporto con il mondo del lavoro e a un completo inserimento nel tessuto sociale. In questa direzione vanno i due progetti "Lavorare tutte, lavorare meglio" e "Pianeta genere: mappe e traiettorie alla scoperta di un nuovo femminile e di nuove rappresentazioni del maschile", con cui il Comune di Cesena ha ottenuto importanti finanziamenti regionali (rispettivamente 32000 e 33000 euro). Nella stessa direzione va anche il pacchetto di risorse (pari a 7000 euro) destinato alle Associazioni femminili del territorio per la realizzazione di progetti culturali e sociali al fine di favorire l’empowerment della popolazione femminile. La nostra attenzione e il nostro impegno continueranno e siamo convinti che questa battaglia dovrà coinvolgere non solo le donne ma l’intera comunità".